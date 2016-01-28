Рецепты, позволяющие расширить ассортимент припасов на зиму вообще и из капусты в частности – варианты засолки, квашения и маринования краснокочанного овоща. Нюансы и рекомендации для этих способов заготовки.

Маринование – быстрый и простой способ заготовки краснокочанной капусты

Маринование краснокочанной капусты, как и в вариантах подобной заготовки белокочанной, позволяет быстро и без дополнительных хлопот законсервировать этот овощ на зиму. Не надо как при засолке или квашении следить за процессом приготовления и степенью готовности продукта. Краснокочанную маринуют чаще, чем белокочанную, но практически по таким же рецептам. Такая популярность этого способа заготовки овоща с красными листьями обусловлена его необычайной красотой в маринованном виде и меньшей сочностью, из-за которой ему лучше консервироваться в жидкости (маринаде или рассоле), так как собственного сока он дает мало.

Рецепт со специями. Потребуются:

вилки – 2,5 кг;

чеснок (головок) – 1 шт. или вместо него красный острый перец (колечек) – 2–4 шт.;

лист лавровый – 6 шт.;

горошины душистого перца – 1 ст. ложка;

перец черный (горошинами) и гвоздика (бутончиками) – по 1 ч. ложке;

сахар и нейодированная соль – по 70 г;

вода – 1 л;

уксус – 4 ст. ложки.

Вилки мелко шинкуем либо разбираем на листья, которые нарезаем некрупными кусочками (примерно 3×3 см). Перетираем капусту с 1 ст. ложкой соли. Делаем это не слишком интенсивно, чтобы она после маринования осталась достаточно хрустящей и упругой. Затем посуду с капустой накрываем крышкой либо обтягиваем пленкой, а потом помещаем на ночь ее в холодильник.

На следующий день все приправы делим поровну и кладем в 2 банки. Если используем чеснок, то вкус у маринованной капусты получится пряным, а с перцем – острым. Потом раскладываем по банкам капусту, ставшую за ночь мягче. В каждую емкость наливаем уксуса по 2 ст. ложки. В нагретой до кипения воде растворяем сахар и остатки соли. Этим горячим раствором наполняем банки. Затем стерилизуем их 15 минут, а потом закупориваем, переворачиваем, накрываем, даем остыть и прячем на длительное хранение.

По-корейски. Понадобятся:

вилки – 1 кг;

свекла и морковь – по 2 шт.;

зубков чеснока – 4 шт.;

перец душистый и черный (горошинками) – по 3 шт.;

перец жгучий красный – 1 ч. ложка;

нейодированная соль – 2 ст. ложки;

уксус и растительное масло – по 100 мл;

сахар – 1 стакан;

вода – 1 л.

Кочан разбираем на листья, которые нарезаем полосками шириной примерно 3 см либо кусочками 3×3 см. Натираем морковь со свеклой на терке для моркови по-корейски. Затем перемешиваем все овощи в небольшой миске либо кастрюле, а потом раскладываем по банкам, в которые насыпаем сверху, поделенные равными долями, весь перец и чеснок. Соль и сахар растворяем в воде, вливаем к ним масло и уксус. Полученную смесь нагреваем до кипения, хорошенько размешиваем, даем ей слегка остыть, а потом вливаем в овощи. Дальше поступаем с банками капусты как в рецепте заготовки выше. Стерилизовать емкости необязательно.

Как заготовить на зиму квашеную краснокочанную капусту

Делают ее так же, как и белокочанную квашеную капусту. Только выбор вилков краснокочанной попроще – их взять можно любые, только бы не гнилые. Ну и особенности кочанов сказываются. Они у краснокочанной менее сочные, чем у белокочанной, дают мало сока при брожении и поэтому чаще всего эту капусту квасят в рассоле.

Можно краснокочанную заквасить вместе с белокочанной капустой. Они дополнят друг друга своими витаминами и другими полезными составляющими.

Такое ассорти по своей целебной мощи получится просто убойным (для всех вирусов и недугов). Кроме того, не придется заливать капусту рассолом и она заквасится в собственном, выделившемся после перемешивания с солью, соку. Недостаток его в краснокочанной компенсируется избытком в белокочанной. Соотношение может быть 1:1 либо другим. Многие берут белокочанной больше – для сочности.

Квашение краснокочанной с белокочанной в рассоле. Потребуются:

капусты первой – 0,5 кг;

второй – 0,7 кг;

морковь – около 200 г.

Для рассола:

вода – 1 л;

сахар и нейодированная соль – по 1 ст. ложке.

Морковь натираем на крупноячеистой терке. Белокочанную и краснокочанную капусту поочередно шинкуем, выкладываем слоями в посуду для квашения и посыпаем морковью. Затем все слегка перемешиваем, потом трамбуем, заливаем рассолом и ставим сверху гнет.

Квашеная краснокочанная. Понадобятся:

кочаны – 5 кг;

сахар и нейодированная соль – по 100 г.

Капусту шинкуем, хорошо перемешиваем с солью, а также сахаром, даем ей постоять 30 минут, а потом плотно утрамбовываем и ставим сверху на нее гнет. Дальше как в рецепте выше.

С яблоками. Потребуются:

вилки – 10 кг;

яблоки (лучше кислые) – 1,5 кг;

нейодированная соль – 250 г;

лук (репчатый) – 0,5 кг;

укроп (семена) – 20 г.

У яблок удаляем сердцевину и нарезаем их соломкой, а лук – полукольцами. Кочаны шинкуем, хорошенько перетираем с солью, а затем мешаем с остальными ингредиентами. Потом все трамбуем, нагружаем гнетом и квасим.

Засолка красной капусты – быстрая альтернатива квашения

Солят краснокочанную аналогично засолке белокочанной капусты. Можно использовать те же рецепты. Опять же чаще всего в рассоле, по причинам, рассмотренным выше в главе о квашении.

Засолка с яблоками. Понадобятся:

кочаны – 5 кг;

яблоки (лучше мелкие зеленые) – 1 кг;

нейодированная соль – 200 г;

лук (репчатый) – 3 шт.;

тмин – 20 г.

Вилки шинкуем либо нарезаем кусочками, пересыпаем солью и хорошенько мнем. Яблоки, освободив от семечек, нарезаем соломкой, а лук – полукольцами. Хорошенько перемешиваем их с капустой. Насыпаем во фруктово-овощную смесь тмин. Опять все перемешиваем, затем трамбуем, а сверху устанавливаем гнет. Даем капусте 3 дня для просаливания в помещении с комнатной температурой, а потом размещаем ее в банках или емкости, где солилась, на хранение.

Засолка с клюквой. Потребуются:

вилки – 2 кг;

клюква (свежая, мороженая либо сушеная) – 100 г;

лист лавровый – 3 шт.;

перец душистый и тмин – по 1 ч. ложке;

нейодированная соль – 3 ст. ложки.

Капусту шинкуем, пересыпаем солью, мнем и оставляем минут на 20. Затем размешиваем со специями, а потом – аккуратно с ягодами. Слегка трамбуем, а дальше – как в рецепте выше.